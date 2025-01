Ilfattoquotidiano.it - Caos treni Milano, le regole per ricevere i rimborsi e i risarcimenti per i ritardi e cancellazioni

talia ha annunciato il rimborso integrale per i passeggeri che hanno rinunciato al viaggio a seguito dei gravi disagi verificatisi sul nodo ferroviario di. Il guasto ha causatofino a 240 minuti e almeno seidi, creando disagi significativi per i viaggiatori. In risposta all’accaduto, le associazioni dei consumatori, tra cui Assoutenti, Codacons e Udicon, hanno richiesto atalia il rimborso integrale per tutti i passeggeri coinvolti e un’adeguata assistenza. Il Codacons ha avanzato la richiesta di “un risarcimento proporzionato al disagio subito perché è importantissimo non solo operare per ridurre al minimo i disagi e ripristinare al più presto il servizio, ma anche riconoscere pienamente i diritti dei consumatori e il danno dagli stessi subito”.