Xbox Developer Direct 2025 è molto più grande del previsto secondo Jez Corden

L’si preannuncia come uno degli eventi più interessanti per i fan, visto che dovrebbe essere “più” del, stando a quanto affermato da Jezper il 23 gennaio alle ore 19:00 italiane, lo show,il celebre giornalista di Windows Central, potrebbe riservare sorprese ben oltre le aspettative. Nonostante Microsoft abbia comunicato che l’evento sarà incentrato su titoli come DOOM The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur Expedition 33, ed infine anche un gioco ancora da svelare,suggerisce che ci siano delle altre sorprese in serbo per i fan.Tra le ipotesi più accreditate si parla di un possibile intervento finale di Phil Spencer o Sarah Bond, che potrebbero annunciare un ulteriore gioco in arrivo, oppure ancora un hardware inedito (potrebbe trattarsi anche di un prodotto brandizzato creato con società terze parti).