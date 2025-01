‘Uonderbois’ Barbara Petronio | Un viaggio nella Napoli magica e contemporanea

Leggi su Funweek.it

Su Diseny+ è disponibile Uonderbois, serie diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano ed ideata dae Gabriele Galli. Un omaggio allapiù autentica e leggendaria, come ci racconta la sceneggiatrice, ma anche ai film degli anni ’80 come i Goonies e Indiana Jones.Protagonisti di questa straordinaria serie sono gli Uonderbois, cinque ragazzi intorno ai 12 anni convinti che per le strade disi aggiri il loro idolo: il fantasma Uonderboi, una figura a metà tra il Munaciello e Robin Hood. Purtroppo i ragazzi sono costretti a separarsi poiché i Vasci in cui vivono verranno venduti in cambio di una statuetta di Maradona. Uno degli Uonderbois decide di rubarla dando così inzio alla loro avventura nei sotterranei della città, per trovare un misterioso tesoro che forse potrebbe cambiare i loro destini.