Ilrestodelcarlino.it - Under 13 coi migliori d’Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Natale sotto canestro. La Cesena Basket 2005 non è andata in pausa neanche per il tempo di mangiare il panettone. Il settore giovanile biancazzurro si è infatti cimentato in una serie di tornei anche di rilevanza nazionale e internazionale, ottenendo ottimi risultati. I due tornei più prestigiosi hanno visto impegnati gli17 a Porec in Croazia e gli13 Gold al Memorial Garattoni a Rimini. A Porec, Cesena si è presentata con due gruppi, uno17 e uno16. Gli17 di coach Guidi hanno vinto la loro parte di tabellone, confermandosi poi a suon di successi anche nel successivo raggruppamento riservato alle vincenti. Gli16 di coach Palazzi si sono tolti una gran bella soddisfazione battendo i veneti di Montebelluna con una gran rimonta dopo il parziale negativo di 8-22 del primo quarto.