Thesocialpost.it - Ucraina, Trump prepara un incontro con Putin: Mosca apre, a Kiev cala il gelo

Leggi su Thesocialpost.it

Donaldha annunciato che sono in corso itivi per uncon il leader russo Vladimir. Parlando dalla sua residenza di Mar-a-Lago,ha dichiarato chedesidera incontrarlo per discutere della guerra ine cercare una soluzione al conflitto. “Lui vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando. Dobbiamo mettere fine a quella guerra”, ha sottolineato, aggiungendo che un eventualetrilaterale con il leader cinese Xi Jinping potrebbe essere valutato in futuro.ha ribadito il suo approccio critico alla guerra, definendola “una tragedia che non sarebbe mai dovuta iniziare“. Durante la campagna elettorale il Presidente aveva promesso una rapida risoluzione del conflitto, ma si è mostrato meno ottimista nelle sue recenti dichiarazioni: “Ora bisogna farla finire, ma è molto più complicato“.