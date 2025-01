Pronosticipremium.com - Roma, derby al veleno: Dazn svela i retroscena

Come ben sappiamo ifanno sempre partita a sé, e tra i più infuocati vi è sicuramente quello capitolino trae Lazio. E se nella maggior parte dei casi gli scontri più pesanti hanno riguardato le tifoserie, questa volta a non risparmiarsi sono stati i giocatori, soprattutto dal punto di vista verbale.Un battibecco è stata una semplice prosecuzione di quanto accaduto lo scorso Aprile. In quella circostanza lavinse 1-0 grazie al goal di Mancini su assist di Paulo Dybala, protagonista anche quella volta di una lite con Guendouzi. Passando per il reiterato corpo a corpo tra il centrocampista biancoceleste e il suo compagno di nazionale Manu Koné. Per poi arrivare al mega parapiglia scatenatosi a pochi secondi dal temine della gara, dopo un acceso diverbio tra Hummels e Castellanos.