Perché Jessica è… Grande Fratello Pamela Petrarolo non ha retto | parole dirette all’amica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella recente puntata delandata in onda l’8 gennaio 2025, il pubblico ha assistito a due eventi significativi: il ritorno dinella Casa e l’uscita diMorlacchi, sua amica e collega nel mondo dello spettacolo., nota alpubblico per la sua partecipazione a Non è la Rai, aveva lasciato temporaneamente il reality a causa di problemi familiari. Durante la sua assenza, ha affrontato e risolto le questioni personali che l’avevano costretta ad allontanarsi.>> “Questa non l’ha sentita nessuno”., il fuorionda disu SignoriniIl suo rientro nella Casa è stato accolto con entusiasmo dagli altri concorrenti, che hanno manifestato affetto e gioia nel riaverla tra loro.stessa ha dichiarato: “Mi siete mancati tantissimo.