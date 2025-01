Oasport.it - Pallamano: l’Italia vince l’ultimo test prima dei Mondiali, battuti i tedeschi dell’Hildesheim

La “prova generale”dell’inizio dei2025 si chiude con una vittoria benaugurante perdella, che nel tardo pomeriggio ha battuto con il punteggio di 34-30 la rappresentativa tedesca dell’Eintracht Hildesheim, squadra della città nella quale gli azzurri stanno trascorrendo un ulteriore pezzo della marcia d’avvicinamento per raggiungere la Danimarca in vista dell’inizio l’avventura iridata.In una sfida giocata a buon ritmo sono i “locali” a partire meglio, come dimostra il parziale al termine del primo tempo che si fissa sul 18-14 per i padroni di casa. Nella ripresa peròcambia passo: Prantner, autore di 7 reti, diventa incontenibile trascinando una squadra ispirata anche dalle 5 segnature di Simone Mengon.Da segnalare, a livello di infermeria, che il terzino Mikael Helmeon non è stato inserito precauzionalmente in distinta gara; così come gli infortunati Andrea Parisini e Marco Mengon, che continuano nel loro tentativo di recupero in vista del 14 gennaio, data dell’esordio nella rassegna iridata.