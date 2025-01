Lanazione.it - Mercato "in progress". Il Piazzone si prepara alle grandi manovre. E il cantiere si allarga

Con l’anno nuovo piazza Cavour si: l’avvio ufficiale dei lavori di rifacimento dei loggiati a cura dellaSrl. Che si è aggiudicata il project financing del Comune, e dunque la concessione dell’area commerciale per 43 anni, a fronte di un investimento da circa 10milioni di euro per il completo recupero dell’area. L’annuncio arriva dal presidente del Cda, Francesco Tognetti, che insieme ai tecnici che seguono il progetto, ha studiato nel dettaglio il piano d’azione. "In questi giorni, meteo permettendo e messi a punto gli ultimi accorgimenti, cominceranno i trasferimenti di alcune attività per consentire – spiega Tognetti – l’inizio dell’intervento di restauro sui padiglioni minori". Ovvero quello del frutta e verdura, sulla sponda di via Fratti, e quello delle scarpe, che affaccia su via Battisti.