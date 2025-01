Lanazione.it - Marmo, le spese per i ricorsi. Stanziati altri fondi per i legali

Leggi su Lanazione.it

Con l’anno nuovo è ripartita la guerra delcon tutta una serie di nuove carte bollate indirizzate alla sindaca Serena Arrighi e alla sua giunta. Il nuovo regolamento sulla tracciabilità non piace, come non piace il nuovo prezzario del. Gli industriali si sono nuovamente rivolti al Tar, stavolta per chiedere la sospensiva del regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei, dopo che si erano già rivolti al Tribunale amministrativo per metterne in dubbio latà. Intanto in questi giorni gli avvocati delle imprese sono al lavoro per nuovicontro le nuove tariffe merceologiche. Il nuovo regolamento avrebbe dovuto entrare in vigore con il 2025, ma il ricorso al Tar potrebbe frenare la nuova formula, nel caso dia l’ok alla sospensiva in attesa dell’udienza contro la tracciabilità.