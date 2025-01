Isaechia.it - Manuela Carriero commenta in diretta la figuraccia di Michele Longobardi a Uomini e Donne: il post

Ieri pomeriggio, nel corso della puntata di, è stata svelata la verità sul trono di.Dopo una segnalazione dell’ex corteggiatrice Mary Chiaro, infatti, si è scoperto che il corteggiatore campano intratteneva delle conversazioni via chat con le sue corteggiatrici, attraverso un profilo fake e in particolare con Mary le conversazioni erano molto frequenti e lunghe e tra loro c’era stato anche uno scambio di video e telefonate (QUI per leggere le sue parole).Una notizia che ha lasciato senza parole le altre corteggiatrici, Veronica Fedele e Amal Kamal, le quali non si aspettavano un simile comportamento dal tronista, sebbene in puntata abbiano comunque chiesto del tempo prima di prendere una decisione definitiva in merito alla loro permanenza nel programma, concedendogli così il beneficio del dubbio.