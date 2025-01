Liberoquotidiano.it - Manifattura data-driven e sostenibile per le Pmi: Maxfone lancia il progetto di ricerca MRS

(Adnkronos) - Verona, 10 gennaio 2025 - Promuovere l'innovazione e la digitalizzazione per le imprese, rendendo le tecnologie di AI e IoT facilmente accessibili. Questo l'obiettivo di, il Digital Enabler specializzato nella transizione digitale delle pmi, che ha sviluppato ildisperimentale MRS, promosso da SMACT Competence Center grazie a un contributo di oltre 150.000 euro nell'ambito del bando IRISS.IlMRS, acronimo di Manufacturing Recommendation System, mira a creare un ecosistema tecnologico scalabile eper ottimizzare i processi produttivi e promuovere la transizione digitale del tessuto industriale. La soluzione è in collaborazione con i partner dell'ecosistema SMACT, quali, l'Università degli Studi di Padova, che ha fornito la sua eccellenza accademica nel campo dell'automazione industriale e della sostenibilità, e Spinlife, spin-off dello stesso Ateneo, che utilizza strumenti di analisi del ciclo di vita e decisionale multicriterio per valutare e ottimizzare l'impatto ambientale dei processi produttivi.