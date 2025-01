Secoloditalia.it - L’intervento/1. Cecilia e Giorgia. La destra e il valore sacro della persona

Leggi su Secoloditalia.it

C’è sicuramente un genio di audacia che guida i passiprima premier di. E di certo una idea polare, culturale e strategica, dell’interesse nazionale. Ma c’è, nelle sue scelte, anche il, che non sempre ha brillato nel lungo percorso storicoitaliana. Adesso sì. È ciò che si osserva a conclusionevicenda che ha visto come protagonista, suo malgrado,Sala: cittadina, giornalista, donna. Sopra tutto e tutti:umana. Gli avvenimenti ai quali abbiamo assistito ci restituiscono unadi governo che non obbedisce a suggestioni statolatriche, rifugge da feticismi autoritari soprastanti l’esistenza dei singoli: ha a cuore un essere che, ancorché uno soltanto, vale simbolicamente tutti gli altri che “fanno” il genere umano, la nostra stessa Nazione; la quale, più che in passato, si è riconosciuta in: nella sua giovinezza, nel suo lavoro, nella sua famiglia.