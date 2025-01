Liberoquotidiano.it - Le mogli dei calciatori "toccate, insultate e molestate" dai tifosi arabi: calcio europeo sotto choc

Un caso increscioso scuote ilspagnolo ed. A scatenare la polemica sono ledei giocatori del Mallorca, in trasferta ina Saudita per disputare la Supercoppa spagnola. Nella loro semifinale, i rossi sono stati sconfitti 3-0 dal Real Madrid non senza tensioni in campo, tra proteste e risse. Ma è fuori, in tribuna, che si sono verificati i fattacci. Cristina Palavra,e del calciatore maiorchino Dani Rodriguez, ha denunciato di essere stata molestata daidi casa insieme ad altre compagne dei giocatori spagnoli. Anche Natalia Kaluzova, consorte di Dominik Greif, sui social ha riportato gli stessi fatti. "Il viaggio è stato un po' complicato - ha spiegato la Palavra Esports IB3 -. Siamo andati con i bambini e non eravamo protetti. La verità è che i ragazzi di questo paese hanno iniziato a farci foto ravvicinate e ci hanno molestato.