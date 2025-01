Linkiesta.it - La visita a sorpresa di Zelensky a Roma

Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato aa Palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni che lo ha accolto nel suggestivo cortile d’onore, un luogo simbolico che rappresenta l’ospitalità e la cooperazione tra i due paesi. Si è trattato di un incontro durato circa un’ora, durante il quale sono state discusse le questioni relative i legami tra Italia e Ucraina anche in vista della rinascita del Paese invaso da Putin.«Gli argomenti chiave della nostra discussione hanno incluso il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a» ha scritto Zelensy su X, «sono profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per l’incrollabile sostegno. Insieme, possiamo avvicinarci a una pace giusta e rafforzare la nostra posizione in Europa».