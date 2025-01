Ilfattoquotidiano.it - Inps e governo smentiscono l’aumento dell’età per la pensione ma intanto sospendono il servizio di simulazione

“Ildi consultazione de “la miafutura” è al momento in manutenzione. Si prega di riprovare più tardi“. È quanto si legge sul sito dell’accedendo con lo Spid alche consente di simulare la propriasulla basee la propria storia contributiva.Il temporaneo stop delarriva dopo le polemiche scoppiate giovedì in seguito alla denuncia della Cgil sulla modifica degli applicativi e lo scatto di tre mesi in più a partire dal 2027 per ladi vecchiaia e anticipata. L’ha smentito la ricostruzione del sindacato spiegando che da tempo le simulazioni sono programmate per tenere conto delle plausibili modifiche legate aldelle aspettative di vita che diventano però operative soltanto con apposito provvedimento legislativo.