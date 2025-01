Il caffè Gambrinus recupera i saloni chiusi in epoca fascista | venerdì 17 la riapertura

Leggi su Ildenaro.it

Lavori di ristrutturazione e di ampliamento per lo storico Grandi Napoli che, dopo avere chiuso, solo temporaneamente, i battenti il 7 gennaio scorso ha in programma di riaprirli il 17 per offrire ai propri clienti la visione deistorici,nel 1938, in, e di recente messi nella disponibilità della proprietà. “Recuperiamoche erano stati dimenticati”, spiega all’Ansa Massimiliano Rosati, l’imprenditore che dal 2012 si occupa del tempio della Belle Époque napoletana e salotto letterario ai cui tavolini hanno sorseggiatoma non solo personalità di spicco degli ultimi due secoli. “Ad occuparsene – dice ancora Rosati – sono delle ditte specializzate che stanno operando sotto la supervisione della Sovrintendenza. Si tratta di un lavoro attento e certosino anche perché sono emersi i pavimenti storici e gli ingressi, in marmo, che vogliamo restituire alla comunità”.