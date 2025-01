Oasport.it - GIOVANE FENOMENO! Flora Tabanelli vince a 17 anni il big air di Kreischberg e si avvicina alla Coppa del Mondo!

Leggi su Oasport.it

ha vinto la prima gara della sua carriera indele ha scritto un’autentica pagina di storia per lo sport tricolore: lafuoriclasse emiliana ha trionfato nel Big Air die ha regalato all’Italia il primo successo della storia nel massimo circuito internazionale itinerante in questa disciplina dello sci freestyle da quando è stata inserita nel programma dei Giochi Olimpici (Silvia Bertagna si impose il 2 dicembre 2016 a Moenchengladbach, ma ai tempi questa disciplina non era presente nella rassegna a cinque cerchi).Una vera e propria apoteosi sulle nevi austriache, dove la formidabile 17enne si è resa protagonista di una prestazione strabiliante e ha firmato un sigillo da urlo quando mancano soltanto tredici mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il Bel Paese può sognare in grande con questa atleta, che da eccellente prospetto è diventata una solidissima realtà ai massimi livelli infilando risultati strabilianti negli ultimi mesi.