Flora Tabanelli in fuga nella classifica di Coppa del Mondo di big air a due gare dalla fine

Una continuità di rendimento spaventosa. In una disciplina in cui replicare le prestazioni è impresa per pochi eletti, parlando di freestyle,sta dimostrando di avere doti molto particolari. La 17enne tricolore quest’oggi,Night Race di Kreischberg (Austria), è andata prendersi la prima vittoria indel, specialità Big Air.Dopo aver conquistato nelle prime tre apparizioni nel massimo circuito di quest’annata (Big Air) due secondi posti e un terzo, è arrivataquarta tappa l’affermazione che tanto si desiderava.si era presentata già al comando della graduatoria di specialità alla vigilia del round austriaco, ma il successo di questa sera è andato a rafforzare la propria leadership.L’azzurrina, infatti, guida le fila dellacon 320 punti, 104 in più rispetto a quelli della cinese Liu Mengting, oggi ai piedi del podio (quarta posizione).