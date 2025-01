Lanazione.it - Firenze, due open day per il triennio IeFP di grafica

Leggi su Lanazione.it

, 10 gennaio 2025 – Sono in programma nel mese di gennaio dueday presso la sede di Formatica Scarl, in via Santo Stefano in Pane 23/D a, dedicati al corso triennale“Figo 6”. Gli eventi saranno un’occasione per studenti delle terze medie e le loro famiglie di conoscere da vicino la sede didattica, il programma educativo e le opportunità offerte da questo percorso formativo. Le date sono quelle del 17 e 24 gennaio, dalle 9:30 alle 16:30. La Regione Toscana ha confermato e finanziato ail percorso triennalealternativo alla scuola superiore e gratuito per chi partecipa, dedicato al settore della. Le iscrizioni saranno aperte dal 21 gennaio al 10 febbraio tramite il portale UNICA, al link https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni, indicando la propria scelta e inserendo il codice meccanografico FICF016009.