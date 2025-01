Ilrestodelcarlino.it - Costa caro il ko all’esordio. La Reggiana chiude al nono posto

Siall’avventura della Unahotels Under 17 alla trentaquattresima edizione del Trofeo Bruna Malaguti di San Lazzaro, kermesse che ha visto sbocciare i migliori talenti giovanili italiani, su tutti Marco Belinelli e Simone Fontecchio. I biancorossi (Rinaldini 14) hanno pagato aprezzo il kocontro Torino per 66-94, sorpresa del torneo, sconfitta solo in finale dalla corazzata Stella Azzurra Roma. Nella seconda giornata la Unahotels (Hadzhiev 22, Manfredotti 19, Samb 17) si è rifatta imponendosi per 89-80 su Padova e ha concluso il girone con l’hurrà su Udine per 77-75 grazie ad Abreu (24) e Manfredotti (17). I biancorossi sono così finiti nella fascia per il-dodicesimo; nella semifinale i reggiani (Manfredotti 18, Baldasseroni 16) hanno superato agevolmente i padroni di casa del San Lazzaro per 94-74 mentre nella finale per il-decimohanno vinto per 95-81 contro la Reyer Venezia.