Liberoquotidiano.it - Como, la bomba di Gianluca Di Marzio: il top-player nel mirino, è una rivoluzione

Su Marcus Rashford, oltre al Milan, ci sarebbe anche il, secondoDi. La società lombarda farebbe leva anche sulla presenza di Raphael Varane (ora ambasciatore del club) con cui ha giocato in Inghilterra. Rashford arriverebbe in club dove ora si sta allenando anche Dele Alli, amici dai tempi della nazionale inglese. La volontà dell'inglese è di capire quale squadra potrà garantirgli lo spazio, il ruolo e l'impiego e per questo non è escluso che il fratello-agente, a Casa Milan nella giornata di mercoledì 8 gennaio, allunghi fino aper capire le volontà del club, che non avrebbe difficoltà ad accogliere le richieste economiche dell'inglese. A Roma, invece, si vuole a tutti i costi tenere Alexis Saelemaekers, arrivato in giallorosso in uno scambio secco con Tammy Abraham in rossonero.