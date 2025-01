Metropolitanmagazine.it - Brunori Sas si esibirà al Circo Massimo di Roma: dopo Sanremo 2025 anche l’esibizione Live con Orchestra

Leggi su Metropolitanmagazine.it

la partecipazione a, il cantautoreSas sialdi. Lo ha annunciato in occasione del lancio del suo nuovo album “L’albero delle noci”, in uscita a marzo e che da il nome al tour. Per la prima volta il cantautore sial, il 18 giugnoSas aldinelSarà un anno in musica straordinario. Il cantautore annuncia oggi il “SASCON”, per la prima volta aldi, il 18 giugno. Un appuntamento e uno show che valorizza il suo repertorio in una location suggestiva e pietra miliare della musica italiana. A impreziosire l’appuntamento è la fusione tra la band e l’accompagnamentole.I biglietti saranno disponibili a partire dal prossimo lunedì 13 gennaio alle ore 14:00 per chi acquisterà online, e da sabato 18 gennaio alle ore 14:00 nei punti vendita autorizzati.