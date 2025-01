Secoloditalia.it - Abedini, domiciliari e braccialetto? Nordio: “È prematuro, è fissata un’udienza, aspettiamo la Corte”

Leggi su Secoloditalia.it

Incerto e complesso il destino diNajafabani, l’ingegnere iraniano arrestato lo scorso 16 dicembre all’aeroporto di Malpensa su mandato Usa, che ora si trova nel carcere di Opera. I suoi legali hanno presentato una nuova istanza per chiedere la concessione degli arrestie delelettronico, ma il ministro Carlofrena. “È– dice dai microfoni del Tg1 – èe le carte dall’America non sono ancora arrivate. Stiamo valutando e ci affidiamo al giudizio della”. Per scongiurare il pericolo di fuga l’avvocato dell’iraniano ha espresso la disponibilità dia venire munito di unelettronico per garantirne il monitoraggio h24. E ha indicato un nuovo appartamento dove l’uomo potrebbe scontare gli arresti. Preso in affitto nella zona di via Washington direttamente da