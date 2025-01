Cityrumors.it - Un clic per uscire dai guai? Ecco le novità sulle cartelle esattoriali

Unperdaicosa cambia con le nuove regolecon le direttive in vigore.a rate fino a sette anni? È ora possibile grazie al decreto legislativo n. 110/2024, che ridefinisce il sistema nazionale della riscossione.nuove regole su pagamenti e rateizzazioni Cityrumors.it foto Ansa L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato il servizio online Rateizza adesso, semplificando l’invio telematico delle richieste. Sono disponibili anche nuovi moduli e tutte le informazioni utili sul portale ufficiale. Tutto su semplice richiesta del contribuente.e nuove direttive: Il decreto e un piano di progressiva espansioneA partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti che si trovano in una temporanea difficoltà economico-finanziaria potranno richiedere la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro per domanda, estendendo il pagamento fino a 84 rate mensili, superando il precedente limite di 72 rate.