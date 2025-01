Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-01-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati all’ascolto incendio controllo a Los Angeles e ora le fiamme minacciano le ville delle star di Hollywood dichiarato lo Stato d’emergenza 40.000 persone evacuate in pericolo il Getty Museum immagini e frasi shock nel video trasmesso ieri dal TG3 e torna a far discutere L’incidente è avvenuto il 24 novembre scorso al quartiere Corvetto di Milano costato la vita a 19 anni egiziano rami elgam tanto che i legali dei familiari della vittima parlano ora di omicidio volontario oltre 5 milioni di Italiani sono stati colpiti finora dell’influenza stagionale è Secondo le previsioni il picco potrebbe arrivare tra metà e fine gennaio contrariamente a quanto successo negli anni precedenti la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno hanno portato un fenomeno insolito che viene funzionato dagli specialisti si tratta di una sorta di simil influenza che si è aggiunta a quella tradizionale e cosiddetti mali di stagione secondo gli esperti bisogna alzare il livello di attenzione in particolare aanche per la presenza di numerosi Pellegrini giunti per il Giubileo che potrebbero portare con sé un mix di virus Trump suo primo discorso da presidente non esclude la forza militare per Panama e Groenlandia il Tycoon proclamato dal Congresso di Washington presidente ufficialmente letto annuncia anche il cambio del nome al golfo del Messico e la ripresa della relazione offshore promettendo dal 20 gennaio faremo decollare l’economia è tutto per il momento ha voglia augurio di una serena giornata In collaborazione con Agenzia Italia Stampa