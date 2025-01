Liberoquotidiano.it - "Sergio Conceição come Al Pacino. In spogliatoio...": indiscrezioni clamorose sul mister del Milan

Ha cambiato la storia di una stagione in soli otto giorni, portando il suoalla conquista di una Supercoppa italiana che, alla vigilia, era data quasi certamente per non vinta.si è preso la squadra e ha rimotivato i giocatori, arrivati a compiere una clamorosa rimonta dopo essersi ritrovati sotto per 2-0 contro l'Inter al 60'. Nell'intervallo ha cambiato la storia, con un discorso motivazionale e duro (dimostrano gli urlacci lanciati). Con la sua grida è riuscito a smuovere forze antiche, motivazioni extra, la convinzione giusta per travolgere gli avversari. Per La Repubblica il portoghese è un po'Al, nel discorso motivazionale fatto da coach di football americano alla squadra nel film ‘Ogni Maledetta domenica'. Nella pellicola, il coach Tony D'Amato (interpretato da Al) ha arringato per quattro minuti la sua squadra, facendo leva sulla voglia di combattere per ogni singolo centimetro.