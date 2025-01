Ilrestodelcarlino.it - Proroga della cassa,. Aguzzi chiama Imr Jesi

L’assessore regionale al lavoro, Stefano(foto), ha chiesto un’interlocuzione "diretta e in tempi rapidi" con l’azienda Imrper chiarimenti sul percorso occupazionale, accogliendo la preoccupazione espressa dai sindacati nell’incontro in Regione. "Rappresentanti sindacali e lavoratoriImt, subentrata all’ex Caterpillar, mi hanno informato che nonostante la conclusione del periodo diintegrazione, fissata per il 31 dicembre, e l’impegno iniziale di ripresa delle attività col reimpiego di una parte significativa dei 92 lavoratori coinvolti, a oggi questo obiettivo non è stato raggiunto – dice–. Anzi, il 20 dicembre la società ha presentato una richiesta diintegrazione fino al 24 maggio 2025. È fondamentale capire se è previsto un nuovo piano industriale che garantisca il reinserimento di tutti i dipendenti, come concordato nell’accordo siglato al ministero dello sviluppo economico".