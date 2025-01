Sport.quotidiano.net - Nel gennaio 2018 sbarcò a Casteldebole: è diventato bandiera e leader. Sette anni dopo e con sette gol stagionali deve ritrovare il posto. Paradosso Orso: goleador sempre sotto esame

Anche allora era: ma del. Riccardolini, fresco del suo ventunesimo compleanno, sbarcava nel Bologna di Roberto Donadoni da prestito della Juve. Ad accoglierlo mezzo metro di neve che paralizzò la città. "Un segno del destino", dirà poi il diretto interessato. Da quelsono trascorsi: i, spalmati su otto stagioni, che hanno fatto di Riccardolini unamoderna del Bologna. Bastano 238 partite ufficiali, con a corredo 63 gol e 29 assist, per fare di un calciatore ladi un club? Considerato che da quell’haindossato i colori rossoblu, con le coordinate di oggi bastano e avanzano. Ma ogniper essere talesventolare e il vento che soffia nelle vele dilini daè quello del gol. In stagione sono già 7, tra i 6 del campionato e quello segnato in Coppa Italia al Monza, lo sc3 dicembre, con annesso crac del bicipite femorale.