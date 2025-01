Lapresse.it - Milano, Giuseppe Sala: “Brutto segnale le immagini dell’inseguimento di Ramy”

“Mi tocca un’altra volta ringraziare il papà diper l’atteggiamento che oggettivamente è impeccabile. Dal mio punto di vista è chiaro che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, sia rappresentanti delle forze dell’ordine, sia un commerciante, sia un qualunque cittadino, per cui questo è un punto fondamentale. Certamente ledanno un, non c’è dubbio,. Però attendiamo che la giustizia faccia il suo corso”, ha detto il sindaco di, commentando lein cui è morto il 19enneElgaml, in zona Corvetto, la notte del 24 novembre.