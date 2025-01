Thesocialpost.it - Maati Moubakir ucciso a 17 anni, ci sono sei indagati: “Inseguito con mazze e coltelli, colpito a morte da un 18enne fiorentino”

Salgono a sei gliper l’omicidio volontario di, il ragazzo di 17dopo una serata in discoteca a Campi Bisenzio la mattina del 29 dicembre. I nuovi, come i primi due già noti,tutti residenti a Campi Bisenzio e nati a Firenze o nella provincia. La procura ha notificato anche a loro l’informazione di garanzia in vista dell’autopsia, fissata per venerdì 10 gennaio.Leggi anche:accoltellato a Campi Bisenzio, svolta nell’inchiesta:due ragazzi per omicidioSecondo il Corriere della Sera, i carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile delle coltellate mortali: un ragazzo di 18, accusato di aver inferto i colpi fatali. Gli altri cinqueavrebbero partecipato all’aggressione inseguendocon, caschi e