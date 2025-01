361magazine.com - Grande Fratello, la sorella di Helena interviene: la richiesta rivolta ai fan scatena polemiche

, ladiPrestescon unaai fan. Cosa emerge dal suo tweet, Mariana, ladigestisce tutti i profili social da quando la modella ha varcato la porta rossa della Casa.Prestes si trovava a rischio squalifica fino a ieri sera insieme ad Ilaria e Jessica.ed Ilaria sono finite al televoto insieme a Luca, Shaila e Tommaso, mentre Jessica ha voluto abbandonare il gioco immediatamente. I cinque concorrenti che sono ufficialmente al televoto in questa nuova settimana, nel corso della puntata di lunedì sera in prima serata scopriranno il verdetto. La giovane modella brasiliana continua la sua avventura all’interno della Casa in attesa di scoprire la decisione del pubblico.Leggi anche, il voltafaccia di Mariavittoria a Jessica: la mossa in Casa spiazzaL’intervento social delladiMariana con un tweet nelle ultime ore ha scritto dall’account social della gieffina rivolgendosi ai fan: “Siamo al televoto, analizziamo e capiamo il meglio per, votiamo Shaila per eliminare”.