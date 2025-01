Lanazione.it - Firenze, occupato il liceo Pascoli. Studenti contro la preside: "Clima poco sereno"

, 9 gennaio 2025 - Occupazione al: glidella sede lamentano "anni di frustrazione, in cui abbiamo visto la nostra scuola svuotarsi dell’armonia e deldi collaborazione che la caratterizzava", scrivono i ragazzi nel loro comunicato. La protesta, ci tengono a dirlo, "vede insieme tutti gli, non solo quelli del collettivo". I ragazzi puntano il ditola dirigente Maria Maddalena Erman, accusata di "eccedere con la burocrazia" e di rendere "ila scuola pesante". Ma cosa succede di preciso? "Qualsiasi volantino viene tolto - raccontano i ragazzi -. I maggiorenni possono uscire da scuola solo dopo aver avvertito i genitori. Non c’è verso: non riusciamo a dialogare serenamente con la, nonostante sia il terzo anno che è qui con noi. Alcuni professori storici, poi, hanno chiesto il trasferimento: un brutto segnale".