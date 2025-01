Donnapop.it - «Elly Schlein? Anche nuda non la violenta nessuno», ecco chi è la politica che ha pronunciato questa frase orrenda

Leggi su Donnapop.it

A San Donato Milanese, nel comune della Città Metropolitana di Milano, è scoppiata una polemica a causa di unagravissima pronunciata da Stefania Bruschi, consigliera comunale di Fratelli d’Italia. La, eletta nel 2022 nella lista civica che sostiene il sindaco Francesco Squeri, ha commentato in modo vergognoso un post riguardante la segretaria del Partito Democratico,.La, che ha suscitato indignazione e rabbia in molti, ha sollevato un acceso dibattito sul linguaggio violento e sessista che ancora troppo spesso emerge nell’arenaitaliana. La situazione è peggiorata quando il suo commento è stato associato a una critica sulla posizione diriguardo ai disordini di Capodanno a Milano.Stefania Bruschi e laorribile controLainfamante di Stefania Bruschi è emersa come parte di una discussione in cui si criticava il silenzio della segretaria del PD sui disordini verificatisi la notte di Capodanno a Milano, inclusi episodi di presunte molestie.