De Laurentiis contro il presidente di Serie A | cos’è la clausola compromissoria e cosa rischia il Napoli | CM IT

Ildel club azzurro contrario, come Lotito e Cairo, all’elezione di Ezio Simonelli, ma avrebbe violato lailIl 20 dicembre 2024 l’Assemblea di LegaA, con 14 voti, ha eletto il nuovoEzio Simonelli. Ma tra questi 14 voti, non vi erano quelli di Aurelio De, Urbano Cairo e Claudio Lotito, contrari alla sua elezione: erano a favore della ricandidatura di Casini,uscente.Dedel(LaPresse) Calciomercato.itPer opporsi alla elezione di Simonelli, il patron azzurro ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano, assieme al Consigliere indipendente di LegaA Gaetano Blandini. Non ci sarebbe stata nessuna firma, invece, di Cairo e Lotito, che avrebbero fiutato il pericolo anzitempo.