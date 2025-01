Ultimouomo.com - Berardi è il Calciatore AIC del mese di dicembre di B

Il ritorno in campo di Mimmoè stato, probabilmente, il fattore più determinante per il campionato di Serie B 2024/25. Sembra strano dirlo a inizio gennaio, quando è appena cominciato il girone di ritorno, ma è così: da quando l’ala calabrese è rientrata dall’infortunio, il Sassuolo ha raccolto 11 vittorie in 13 partite, assestandosi al primo posto con 43 punti e creando il primo distacco significativo sul terzo posto, visto che lo Spezia non ce l’ha fatta a reggere un ritmo simile e adesso è lontano cinque punti.ha contribuito con la sua presenza capace di incutere timore agli avversari e, in termini di numeri, ha accumulato 3 reti e 10 assist in 882’: partecipa a un gol ogni 67’, un impatto che non ha pari nel torneo.Vi ricordate quando su FIFA o su PES creavate un giocatore e in tutte le voci statistiche mettevate 99? Se date un’occhiata alla pagina FBRef ditroverete qualcosa di simile.