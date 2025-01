Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 10:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati all’ascolto sulla A1 Firenzeabbiamo code di 2 km per incidente nel tratto compreso tra Ponzanono e Magliano Sabina direzione altro incidente sempre in carreggiata Nord tra lo svincolo dellaTeramo e Guidonia Montecelio verso Firenze su questa autostrada attenzione alla nebbia in banchi trae Guidonia e tra Valmontone e Colleferro poi abbiamo codino entrata apersul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo di via Fiorentini e la tangenziale est solite cose nella zona est del raccordo anulare a partire da ieri e fino al prossimo 27 giugno la metro C diresterà chiusa in orario serale Per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo con l’ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni i treni verranno comunque sostituiti dalle linee bus MG express San Giovanni via Casilina Pantano n 3 San Giovanni parco di Centocelle restiamo nell’ambito del trasporto pubblico e fino al 4 marzo per lavori sono variazioni su alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento che percorrono la linea alta velocità Firenzepertanto modifica di orario con possibile allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 10 minuti o non fermano aTiburtina alcuni Frecciarossa diretti a Fiumicino aeroporto terminano la corsa aTermini bene da Massimo pesche Per il momento è tutto Grazie per l’attenzione un servizio alcuna dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità