Movieplayer.it - The Day of the Jackal 2: come il sequel cambierà la storia di Frederick Forsyth

Leggi su Movieplayer.it

Lo sciacallo conquistò il mondo della letteratura, al quale si ispira la serie TV di Sky Original con Eddie Redmayne. Un possibileandrà a stravolgere completamente il messaggio, e le finalità di ciò che aveva raccontato l'autore britannico,scrisse la prima bozza de Il giorno dello sciacallo nel 1965, quando lavorava alla BBCreporter: giornalista inviato spesso al fronte, in quel periodo era in Biafra, a seguire la guerra in Nigeria, ed entra in contatto con numerosi mercenari. Questi diventeranno i protagonisti di un altro suo romanzo, I mastini della guerra, ma a quell'idea dello sciacallo resta molto affezionato. Tornato a Londra, però,viene accusato di aver raccontato la guerra in Nigeria in maniera poco obiettiva, anzi di aver deciso di appoggiare la causa di indipendenza della regione.