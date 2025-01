Ilfattoquotidiano.it - Sfratti sospesi durante il Giubileo, Gualtieri e Rocca passino dalle parole ai fatti

Nelle settimane precedenti Natale una strana e inusuale convergenza astrale portò: il sindaco di Roma, Roberto, il Presidente della Regione Lazio, Francesco, unitamente a Caritas e ad alti esponenti della Diocesi di Roma, a richiedere la sospensione degliper tutto l’anno del2025. Mai prima d’ora si era assistito, da parte di soggetti così eterogenei, ad una richiesta di sospensione o perlomeno di gestione sostenibile delle esecuzioni di sfratto.La proposta di sospensione deglia Romailha avuto, in quei giorni, una vasta eco da parte dei mass media, anche perché la proposta di non eseguireforzosiilseguiva la forte richiesta da parte di Papa Francesco in persona, alle articolazioni locali della Chiesa, di mettere a disposizione alloggi per i precari della casa.