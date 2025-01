Lex Luthor e Mister Terrific in nuove immagini da Superman

Leggi su Cinefilos.it

LexindaPoco dopo l’uscita del primo teaser trailer di, sono comparsi online un paio di screenshot ad alta risoluzione di Lex. Ora entrambe le scene, le uniche non incluse nel teaser rilasciato ufficialmente, hanno trovato posto sui social media. Non rivelano molto, ovviamente, ma siamo sicuri che molti di fan accoglieranno con favore qualsiasi nuovo contenuto dal reboot DCU. Come ulteriore bonus, la scena dipresenta sia Ultraman che The Engineer.Gunn è stato in silenzio sui social media per tutto il periodo delle vacanze di Natale e non ci sono chiare indicazioni su quando avremo un nuovo sguardo a. Il film sarà sicuramente presentato in un prossimo numero di Empire, ad esempio, ma possiamo solo immaginare quando inizierà la prossima fase di marketing.