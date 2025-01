Metropolitanmagazine.it - Le candidature ai premi DGA 2025: Villeneuve e Jon M. Chu snobbati

La Directors Guild of America (DGA) ha svelato i suoi candidati per i prossimidel. Le nomination nelle categorie TV e documentari erano state precedentemente annunciate. La serie drammatica di FX Sh?gun, la serie comica di FX The Bear e la miniserie di HBO/Max The Penguin sono in testa con tre nomination ciascuna. Per decenni, il DGA Award for Directorial Achievement in Feature Film è stato un affidabile indicatore di successo nella categoria Miglior regista agli Oscar. Dall’istituzione delo, solo otto volte il vincitore del DGA non è riuscito ad aggiudicarsi l’Oscar: Anthony Harvey (“Il leone d’inverno”), Francis Ford Coppola (“Il padrino”), Steven Spielberg (“Il colore viola”), Ron Howard (“Apollo 13”), Ang Lee (“La tigre e il dragone”), Rob Marshall (“Chicago”), Ben Affleck (“Argo”) e Sam Mendes (“1917”).