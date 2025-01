Ivan Presta | il genio che potrebbe cambiare il destino del Pianeta Terra

Leggi su Citypescara.com

Originario di una piccola città europea,è cresciuto con una curiosità insaziabile verso le scienze naturali. Dopo aver conseguito lauree in fisica e ingegneria ambientale, ha rivolto la sua attenzione a problemi globali come la desertificazione, l’inquinamento e la scarsità di risorse. Ma è stato il suo progetto più recente, noto come “Reset”, a catapultarlo sotto i riflettori.Il progetto “Reset”: rinascita o distruzione?“Reset” è un dispositivo in grado di ripristinare l’ecosistema terrestre eliminando ogni traccia di attività umana. Secondo, l’unico modo per garantire un futuro alè azzerare le condizioni attuali e consentire alla natura di riprendersi. Questa teoria ha attirato tanto sostegno quanto critiche: mentre alcuni lo vedono come l’ultimo baluardo per la salvezza del, altri lo considerano un potenziale distruttore del genere umano.