Fra le polemiche per il padre che "vorrebbe" il territorio

Nuuk, 7 gen. (askanews) – Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump ha detto e ripetuto che la Groenlandia starebbe benissimo come parte degli Stati Uniti, e martedì 7 gennaio è il figlio Donald Trump Junior a sbarcare a Nuuk, capitale delautonomo danese. Arrivato su un Boeing 757 ornato del cognome TRUMP a lettere cubitali, per un viaggio per raccogliere materiale per un podcast, ma chissà. Leggi anche › Trump, la squadra di nuoto di Salem, Virginia, e la campagna anti-transgender Si tratta di una visita privata e Trump Junior, 47 anni, ha spiegato “siamo davvero contenti di essere qui, grazie a tutti”Quanto al, Trump Junior assicura “Saluta tutti. Gli ho parlato ieri, dice ciao a tutti qui in Groenlandia”.