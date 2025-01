Ilrestodelcarlino.it - ‘Epifania solidale’ per i bambini senza regali

Confcommercio Lugo si è resa partecipe anche quest’anno del progettoattraverso la collaborazione con l’impresa associata ‘Sogno del Bambino’, leader nel territorio nelle vendite di giocattoli e di prodotti per l’infanzia. Sono stati consegnati buoni omaggio alle famiglie bisognose, non in grado di ritagliare nel bilancio familiare risorse per inemmeno ai più piccoli. "Una congiuntura economica complessa - spiega il direttore di Confcommercio Lugo, Luca Massaccesi - mantiene difficile la condizione di molte famiglie che versano in stato di bisogno, considerando a livello locale anche gli impatti degli ulteriori eventi alluvionali che si sono sommati nell’anno appena trascorso a quelli dell’anno precedente. Per questo, con riguardo particolare alle difficoltà delle famiglie con figli ed in specifico quelli in più tenera età, abbiamo deciso di aderire anche quest’anno al progetto".