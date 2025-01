Oasport.it - Calendario Campionati Italiani ciclocross 2025: programma, orari, tv, streaming

Siamo nella settimana deidi Faè di Oderzo, in provincia di Treviso. Verso il grande appuntamento di domenica 12 i preparativi cominceranno già venerdi 10 gennaio con le prove ufficiali del percorso dalle 14.30 alle 17.30.Primo giorno di gare che sarà sabato 11: sarà l’antipasto di ciò che accadrà il giorno dopo con l’assegnazione di 18 maglie tricolori per le categorie Master a partire dalle ore 9.30 mentre al pomeriggio si svolgeranno le gare di Team Relay Master e Agonisti, mentre prima ci sarà una Team Relay giovanile.Il piatto forte sarà però domenica 12 gennaio con l’assegnazione dei 6 titoli individuali: si partirà con la categoria juniores maschile alle 9.15 per chiudere alle 15.00 con gli Elite. Nella giornata di domenica è prevista una diretta televisiva di Raisport dalle 14.