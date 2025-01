Sport.quotidiano.net - Ancora porte girevoli per l’Estra. Cooke domani in città. Via Smith

Dereknella giornata diarriverà a Pistoia e, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito e aver espletato le formalità burocratiche, si metterà a disposizione di coach Gasper Okorn. Il lungo statunitense potrà quindi essere schierato in campo per la gara di domenica contro Trieste (ore 19), ultima del giorne d’andata. Il tassello mancante, uno dei tasselli a dire il vero, è andato al suo posto e questa è già una prima buona notizia. Pistoia, dopo l’addio di Luka Brajkovic, aveva assolutamente bisogno di un centro puro perché la sofferenza al rimbalzo era diventata talmente evidente da non poter più essere ignorata. Silins non è un cinque, non ha le caratteristiche fisiche e tecniche per poterlo fare nemmeno adattandolo per qualche minuto. Kemp ha grande atletismo e fisicità ma neppure lui è un centro nonostante in difesa ed al rimbalzo riesca a dare una grossa mano.