Ilfattoquotidiano.it - 5 milioni di italiani KO per l’influenza, il picco a fine mese. Pregliasco: “Circolano anche altri virus, attenzione. Boom di contagi con il ritorno a scuola e il freddo”

ha già messo KO 5di, ma non è che l’inizio. I casi sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni, dopo la riapertura delle scuole in seguito alla pausa invernale e in concomitanza con l’arrivo dell’ondata di gelo attesa. Secondo l’ultimo bollettino settimanale RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, dall’inizio della stagione i casi di influenza e malattie simil-influenzali registrati sono 5,18. Nell’ultima settimana del 2024 se ne sono contati 582.500 con un’incidenza di 9,9 casi ogni mille assistiti, in leggero calo rispetto ai 10,5 della settimana precedente al Natale. Segbo che la chiusura delle scuole ha avuto il suo peso. Ma da adesso in poi la percentuale di malati inizierà a crescere. Al momento, la fascia d’età più colpita è quella dei bambini sotto i 5 anni, con 23,6 casi ogni mille assistiti, mentre le regioni che hanno la quota maggiore di casi di influenza eparainfluenzali sono Lazio, Liguria, Toscana e Campania dove si supera la soglia degli 11 casi ogni mille assistiti.