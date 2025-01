Donnaup.it - Non è la Nutella la migliore crema spalmabile alle nocciole: ecco la vera vincitrice secondo il test italiano

Ebbene no, non è lala. Magari è la preferita da grandi e piccini in famiglia, ma questo è un altro discorso.Non parliamo, infatti, del sapore quindi, attenzione, quello è un fattore personale e siamo assolutamente liberi di scegliere il prodotto che amiamo di più.Se, però, il nostro scopo è quello di consumare alimenti il più possibile genuini e salutari, anche quando si tratta di golosità di questo tipo, è bene conoscere la composizione nutrizionale di ciò che acquistiamo e presentiamo poi in tavola.perché Altroconsumo ha voluto vederci chiaro. Ha così intesoare ben 4 referenze note, le più famose del mercatoper verificare con cura quale sia quella più sana per ingredienti, quantità di zuccheri e di grassi polinsaturi e lanon viene premiata.