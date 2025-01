Abruzzo24ore.tv - Muore in ospedale dopo una caduta: indagini sull’inspiegabile tragedia di Capodanno

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Fatalità o negligenza? La morte di Sandro Taccone solleva interrogativi: la famiglia attende risposte mentre l’Asl e la Procura indagano. La comunità di Celano piange la scomparsa di Sandro Taccone, 79 anni, morto in circostanze ancora da chiarire all'di Avezzanoessere stato ricoverato a seguito di unaaccidentale. La vicenda risale alla notte di San Silvestro, quando Taccone, insieme ai familiari, festeggiava l’arrivo del nuovo anno nella zona di Forme. Durante i festeggiamenti, l’anziano avrebbe deciso di salire su una struttura per ammirare meglio i fuochi d’artificio, ma mentre riscendeva avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente. Trasportato immediatamente al pronto soccorso di Avezzano, è stato ricoverato per tre giorni. I medici,i primi trattamenti, si stavano preparando a dimetterlo quando è sopraggiunto il tragico decesso.