Pianetamilan.it - Milan tornato in Italia con la Supercoppa: le parole di Leao e Calabria | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Ilha fatto rientro in, con lavinta ieri sera, da Riyadh (Arabia Saudita): ildell'arrivo dei rossoneriIldi Sérgio Conceição ha fatto rientro in, presso lo scalo aeroportualeese di Malpensa Prime, con lavinta ieri sera nel derby contro l'Inter, da Riyadh (Arabia Saudita). Hanno parlato, per l'occasione, anche Rafaele Davide. Ecco, dunque, ildell'arrivo dei rossoneri in patria dal nostro inviato Stefano Bressi